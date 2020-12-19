Это'О назвал лучший Чемпионат Мира в истории футбола

Легендарный камерунский футболист Самуэль Это'О признался, что считает российский мундиаль 2018 года лучшим в истории.

Бывший форвард "Барселоны", "Интера", "Челси", "Анжи" и других клубов является послом следующего Чемпионата Мира, который пройдёт в Катаре.

"Чемпионат Мира в России - пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача - превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещё больше. Такого пока не делал никто. С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждём, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьёй, проведёте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города", - сказал Это'О.

ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря на восьми аренах в пяти городах Катара.

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