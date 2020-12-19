Это'О назвал лучший Чемпионат Мира в истории футбола
Легендарный камерунский футболист Самуэль Это'О признался, что считает российский мундиаль 2018 года лучшим в истории.
Бывший форвард "Барселоны", "Интера", "Челси", "Анжи" и других клубов является послом следующего Чемпионата Мира, который пройдёт в Катаре.
"Чемпионат Мира в России - пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача - превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещё больше. Такого пока не делал никто. С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждём, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьёй, проведёте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города", - сказал Это'О.
ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря на восьми аренах в пяти городах Катара.
Не пропустите: В Катаре открыли четвёртый стадион, который примет матчи ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3