Это'О назвал следующего чемпиона Испании

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О заявил, что каталонский клуб в следующем сезоне станет чемпионом Испании.

"В следующем сезоне чемпионом Испании станет "Барселона". Но я хотел бы, чтобы "Мальорка", которая является клубом моего сердца, вернулась на топ-уровень.

Месси словно сын для меня. Я очень рад, что он продолжит выступать за "Барселону". Впрочем, команде нужно больше футболистов, которые предпочитают играть в пас", - приводит слова Это'О AS.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" финишировала на втором месте в Ла Лиге, а чемпионом стал мадридский "Реал".

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