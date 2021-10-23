Это’О назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Самюэля Это′О/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Самюэль Это’О выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам 2021 года должен выиграть форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

"Для меня всегда победитель "Золотого мяча" – Месси. Мне нравится он как футболист, как человек. Для меня он номер один: и то, как он развивался, и то, как он влиял на "Барселону". Мой сын тоже его любит. Мне также долгое время нравится Карим Бензема, но я всегда буду голосовать за Месси – в любом голосовании", – приводит слова Это′О "Чемпионат".

Ранее сообщалось, 34-летний Месси лидирует в прогнозе букмекеров о победителе "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Ранее он выигрывал награду рекордные шесть раз.

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