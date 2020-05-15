Это’О назвал трёх лучших нападающих в истории футбола

Известный в прошлом камерунский нападающий Самуэль Это'О рассказал, каких форвардов он считает лучшими в истории футбола.

"Очень тяжело выбрать, но я назову Месси, Роналдиньо и Роналдо", - цитирует именитого африканца AS.

Стоит отметить, что Это'О с 2004 по 2009 год выступал за "Барселону" и все вышеупомянутые игроки также играли или играют в "блаугране".

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