Это’О назвал трёх лучших нападающих в истории футбола

Теги самуэль это'обарселоналионель мессироналдиньороналдо

Это’О назвал трёх лучших нападающих в истории футбола

Известный в прошлом камерунский нападающий Самуэль Это'О рассказал, каких форвардов он считает лучшими в истории футбола.

"Очень тяжело выбрать, но я назову Месси, Роналдиньо и Роналдо", - цитирует именитого африканца AS.

Стоит отметить, что Это'О с 2004 по 2009 год выступал за "Барселону" и все вышеупомянутые игроки также играли или играют в "блаугране".

Не пропустите: Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон заявил, что он лучше Неймара, Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов