Это′О назвал желаемых финалистов ЧМ-2022
Известный камерунский футболист Самуэль Это'О рассказал, какие сборные он хотел бы видеть в финале Чемпионата Мира 2022 года.
"Не сомневаюсь, что это будет самый прекрасный ЧМ в истории. И у меня одно желание - увидеть финал, в котором сойдутся Камерун и Катар. Это будет уникальное событие", - сказал Это′О.
Напомним, что бывший нападающий "Барселоны", "Интера", "Челси" и "Анжи" является послом ЧМ-2022.
За сборную Камеруна Это′О выступал с 1996 по 2014 год, а в Катаре завершал клубную карьеру.
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