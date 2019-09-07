Это’О объявил о завершении карьеры

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Это’О объявил о завершении карьеры

Известный камерунский футболист Самуэль Это'О принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем", - написал 38-летний нападающий в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE END VERS UN NOUVEAU DÉFI... Merci à vous tous big love ❤️ adrénaline

Публикация от Samuel Eto'o (@setoo9)

В течение карьеры Это’О выступал за "Реал", "Леганес", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи",  "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК".

За сборную Камеруна форвард провёл 118 матчей и забил 56 голов. В его активе 18 выигранных трофеев.

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