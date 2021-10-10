Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона

Теги барселонасамуэль это'о

Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона

Фото: инстаграм Самуэля Это’О/Автор неизвестен

Бывший футболист "Барселоны" Самуэль Это’О поделился мнением о неудачной игре каталонского клуба в начале нынешнего сезона.

"Барселона" заставляет меня страдать. Сейчас для фанатов клуба настали тяжелые времена. Будет трудно смириться, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Надеюсь, что этого не случится", - приводит слова Это’О Sport.es.

Напомним, что в чемпионате Испании "Барселона" занимает лишь девятое место после семи матчей. В Лиге чемпионов каталонцы проиграли два матча из двух с общей разницей мячей 0:6.

Не пропустите: "Бавария" хочет подписать нескольких лидеров "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 октября

Главные новости дня: 10 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов