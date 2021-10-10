Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона

Фото: инстаграм Самуэля Это’О/Автор неизвестен

Бывший футболист "Барселоны" Самуэль Это’О поделился мнением о неудачной игре каталонского клуба в начале нынешнего сезона.

"Барселона" заставляет меня страдать. Сейчас для фанатов клуба настали тяжелые времена. Будет трудно смириться, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Надеюсь, что этого не случится", - приводит слова Это’О Sport.es.

Напомним, что в чемпионате Испании "Барселона" занимает лишь девятое место после семи матчей. В Лиге чемпионов каталонцы проиграли два матча из двух с общей разницей мячей 0:6.

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