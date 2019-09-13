Это'О оценил шансы Мане и Салах выиграть "Золотой мяч"

Теги самуэль это'осадио манемохамед салахливерпульзолотой мяч

Это'О оценил шансы Мане и Салах выиграть "Золотой мяч"

Камерунский нападающий Самуэль Это'О не верит, что нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане смогут завоевать "Золотой мяч".

"Достижением человечества является только унижение братьев. Очевидно, что африканцев не уважают. Надеюсь, что ошибусь, но уверен, что следующий "Золотой мяч" не дадут Мане или Салаху. А ведь Мане, Салах и Обамеянг это трое лучшим бомбардиров английской Премьер-лиги в прошлом сезоне. Если их не будет в топ-5 при голосовании за "Золотой мяч", это будет невозможно разумно объяснить. Месси и Роналду являются прекрасными футболистами, но Лигу Чемпионов в этом году выиграли Мане и Салах", - приводит слова Это`О RFI.

Не пропустите: Рамос оценил шансы ван Дейка на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов"

Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов