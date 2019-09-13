Это'О оценил шансы Мане и Салах выиграть "Золотой мяч"
Камерунский нападающий Самуэль Это'О не верит, что нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане смогут завоевать "Золотой мяч".
"Достижением человечества является только унижение братьев. Очевидно, что африканцев не уважают. Надеюсь, что ошибусь, но уверен, что следующий "Золотой мяч" не дадут Мане или Салаху. А ведь Мане, Салах и Обамеянг это трое лучшим бомбардиров английской Премьер-лиги в прошлом сезоне. Если их не будет в топ-5 при голосовании за "Золотой мяч", это будет невозможно разумно объяснить. Месси и Роналду являются прекрасными футболистами, но Лигу Чемпионов в этом году выиграли Мане и Салах", - приводит слова Это`О RFI.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1