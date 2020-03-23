Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае

Теги роналдиньосамуэль это'о

Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это′О выразил поддержку экс-нападающему каталонского клуба Роналдиньо, который в данный момент содержится в парагвайской тюрьме.

"Приветствую тебя брат! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить мои чувства. Я не могу представить, через что тебе приходится пройти. Я желаю тебе сил и говорю, что очень люблю тебя. Надеюсь, что все быстро закончится, ведь ты хороший человек. Ты можешь рассчитывать на меня", - написать Это’О в своем Instagram.

Напомним, что бразилец арестован за пересечение парагвайской границы по поддельным документам. Настоящие документы у Роналдиньо забрали в Бразилии, так как он не заплатил штраф за нанесение ущерба окружающей среде.

Не пропустите: Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 марта

Главные новости дня: 22 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов