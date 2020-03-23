Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это′О выразил поддержку экс-нападающему каталонского клуба Роналдиньо, который в данный момент содержится в парагвайской тюрьме.

"Приветствую тебя брат! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить мои чувства. Я не могу представить, через что тебе приходится пройти. Я желаю тебе сил и говорю, что очень люблю тебя. Надеюсь, что все быстро закончится, ведь ты хороший человек. Ты можешь рассчитывать на меня", - написать Это’О в своем Instagram.

Напомним, что бразилец арестован за пересечение парагвайской границы по поддельным документам. Настоящие документы у Роналдиньо забрали в Бразилии, так как он не заплатил штраф за нанесение ущерба окружающей среде.

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