Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае
Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это′О выразил поддержку экс-нападающему каталонского клуба Роналдиньо, который в данный момент содержится в парагвайской тюрьме.
"Приветствую тебя брат! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить мои чувства. Я не могу представить, через что тебе приходится пройти. Я желаю тебе сил и говорю, что очень люблю тебя. Надеюсь, что все быстро закончится, ведь ты хороший человек. Ты можешь рассчитывать на меня", - написать Это’О в своем Instagram.
Напомним, что бразилец арестован за пересечение парагвайской границы по поддельным документам. Настоящие документы у Роналдиньо забрали в Бразилии, так как он не заплатил штраф за нанесение ущерба окружающей среде.
Не пропустите: Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий. | http://soccernews.ru
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|М
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|6
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|Алжир
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|3
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|Группа D
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|0
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|3
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|Тунис
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|Камерун
|3
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|Бенин
|3
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