Это'О поделился амбициями на тренерскую карьеру

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О задумался над тренерской карьерой.

"Когда-нибудь я вернусь в "Барселону". Еще не знаю как, но это обязательно произойдет. Я хотел бы стать первым темнокожим тренером, который выиграл Лигу Чемпионов.

Я бы старался сделать так, чтобы моя команда показывала такую же игру, как при Гвардиоле", - приводит слова камерунца Cadena SER.

Напомним, что Это'О также известен по своим выступлениям за "Интер", "Анжи", "Челси" и "Эвертон".

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