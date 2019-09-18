Это'О поделился амбициями на тренерскую карьеру
Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О задумался над тренерской карьерой.
"Когда-нибудь я вернусь в "Барселону". Еще не знаю как, но это обязательно произойдет. Я хотел бы стать первым темнокожим тренером, который выиграл Лигу Чемпионов.
Я бы старался сделать так, чтобы моя команда показывала такую же игру, как при Гвардиоле", - приводит слова камерунца Cadena SER.
Напомним, что Это'О также известен по своим выступлениям за "Интер", "Анжи", "Челси" и "Эвертон".
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|3
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|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
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|Осасуна
|3
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|Алавес
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|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
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|Сельта Виго
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|10
|Реал Вальядолид
|3
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|Реал Сосьедад
|3
|4
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|Мальорка
|2
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|Бетис
|3
|3
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|Хетафе
|3
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|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
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|Валенсия
|2
|1
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|Эспаньол
|2
|1
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|3
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