Это'О поделился ожиданиями от матча "Атлетико" - "Барселона"

Фото инстаграм Самуэля Это'О

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О высказался в преддверии игры 8-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

"Этот матч может стать шансом для футболистов, которые хотят проявить себя и показать, что они всё ещё на что-то способны. Я считаю, что "Атлетико" сейчас лучшая команда чемпионата, поэтому они будут фаворитами, но "Барса" всегда остаётся "Барсой", - цитирует Это'О Sport.es.

"Атлетико" примет "Барселону" сегодня в 22:00 по московскому времени.

В преддверии очного матча "матрасники" идут четвёртыми в турнирной таблице Ла Лиги, а "сине-гранатовые" - седьмыми.

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