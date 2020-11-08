Это'О попал в серьезную автомобильную аварию (фото)

Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О попал в автокатастрофу, сообщается в Twitter Barça Universal.

По сведениям издания, экс-футболист ехал на автомобиле в Камеруне и в него врезался автобус. Это'О в настоящее время находится в больницу в стабильном состоянии.

❗Samuel Eto'o was involved in a car accident in Cameroon this morning. The Barça legend was immediately transferred to a hospital, but he is in stable and fine condition. pic.twitter.com/dLg58iD4wD — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 8, 2020

39-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 голов. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов.

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