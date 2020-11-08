Это'О попал в серьезную автомобильную аварию (фото)

Теги самуэль это'обарселона

Это'О попал в серьезную автомобильную аварию (фото)

Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О попал в автокатастрофу, сообщается в Twitter Barça Universal.

По сведениям издания, экс-футболист ехал на автомобиле в Камеруне и в него врезался автобус. Это'О в настоящее время находится в больницу в стабильном состоянии.

39-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 голов. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Артем Дзюба прокомментировал интимное видео со своим участием. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" с разгромным счетом проиграл "Астон Вилле"

"Арсенал" с разгромным счетом проиграл "Астон Вилле"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов