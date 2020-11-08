Это'О попал в серьезную автомобильную аварию (фото)
Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О попал в автокатастрофу, сообщается в Twitter Barça Universal.
По сведениям издания, экс-футболист ехал на автомобиле в Камеруне и в него врезался автобус. Это'О в настоящее время находится в больницу в стабильном состоянии.
❗Samuel Eto'o was involved in a car accident in Cameroon this morning. The Barça legend was immediately transferred to a hospital, but he is in stable and fine condition. pic.twitter.com/dLg58iD4wD— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 8, 2020
39-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 голов. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14