Это'О попал в серьезную автомобильную аварию (фото)

Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О попал в автокатастрофу, сообщается в Twitter Barça Universal.

По сведениям издания, экс-футболист ехал на автомобиле в Камеруне и в него врезался автобус. Это'О в настоящее время находится в больницу в стабильном состоянии.

❗Samuel Eto'o was involved in a car accident in Cameroon this morning. The Barça legend was immediately transferred to a hospital, but he is in stable and fine condition. pic.twitter.com/dLg58iD4wD