Это’о поздравил "Анжи" с днем рождения

Известный камерунский футболист Самуэль Это’о поздравил "Анжи" с 28-летием.

"С днем рождения, ФК "Анжи"! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце", - написал Это’о в своем Instagram.

12 мая 1991 года в первой официальной игре "Анжи", выступающий тогда в чемпионате Дагестана, одержал победу над "Зарей" из Костек (3:1).

Напомним, что Это’о выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2013 год. За это время он успел провести 73 игры и забить 36 голов.

В текущем сезоне РПЛ "Анжи" за два тура до конца занимает предпоследнее место в чемпионате.

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