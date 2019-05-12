Это’о поздравил "Анжи" с днем рождения
Известный камерунский футболист Самуэль Это’о поздравил "Анжи" с 28-летием.
"С днем рождения, ФК "Анжи"! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце", - написал Это’о в своем Instagram.
12 мая 1991 года в первой официальной игре "Анжи", выступающий тогда в чемпионате Дагестана, одержал победу над "Зарей" из Костек (3:1).
Напомним, что Это’о выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2013 год. За это время он успел провести 73 игры и забить 36 голов.
В текущем сезоне РПЛ "Анжи" за два тура до конца занимает предпоследнее место в чемпионате.
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