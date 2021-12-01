Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет

Теги самуэль это'окилиан мбаппе

Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 летФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Самюэль Это’о поделился мнением о перспективах французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе приходит в нужное время. Месси и Криштиану, боги футбола, из-за возраста находятся на закате карьеры, и Мбаппе готов занять их место. Я ожидаю, что он будет величайшим игроком следующих 10-15 лет. У него есть все, чтобы стать тем уникальным футболистом, который нужен футболу после этих двух монстров", — приводит слова Это'О издание AS.

Отметим, что в 2021 году Мбаппе, которому сейчас всего 22 года забил 44 гола.

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