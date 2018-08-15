Это’О присоединился к "Катар СК"
Самуэль Это’О, известный по выступлениям за "Барселону", "Интер" и "Анжи", стал футболистом "Катара".
Отметим, что это 13-й клуб в карьере футболиста. Прошлым местом работы камерунца был "Коньяспор".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Иран
|10
|22
|2
|Южная Корея
|10
|15
|3
|Сирия
|10
|13
|4
|Узбекистан
|10
|13
|5
|Китай (КНР)
|10
|12
|6
|Катар
|10
|7
|Группа B
|М
|О
|1
|Япония
|10
|20
|2
|Саудовская Аравия
|10
|19
|3
|Австралия
|10
|19
|4
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|10
|13
|5
|Ирак
|10
|11
|6
|Таиланд
|10
|2