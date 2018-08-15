Это’О присоединился к "Катар СК"

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Это’О присоединился к "Катар СК"

Самуэль Это’О, известный по выступлениям за "Барселону", "Интер" и "Анжи", стал футболистом "Катара".

Отметим, что это 13-й клуб в карьере футболиста. Прошлым местом работы камерунца был "Коньяспор".

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