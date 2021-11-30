Это’О признался в любви к России
Фото: инстаграм Самюэля Это’О/Автор неизвестен
Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О, выступавший за махачкалинский "Анжи", с теплотой вспомнил о периоде выступлений за российский клуб.
"Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть в России за "Анжи" – это были уникальные моменты с уникальными людьми. Мои теплые приветствия и объятья Сулейману Керимову, а также всему Дагестану. Хочу снова сказать всем: "Анжи», вперед!"
Люди, которые никогда не были в России - у них одно мнение. Но, когда ты побываешь там, это мнение меняется и ты сам становишься немного русскими. Многие считают, что россияне – холодный народ, но, если вы к ним съездите, вы поймете, что они очень теплые и приветливые люди. Годы в России – одни из лучших в моей карьере", - приводит слова Это’О "Матч ТВ".
Это’О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 годы. Всего он провел за клуб из Махачкалы 73 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 16 результативных передач. В составе "Анжи" камерунец становился бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.
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