Известный камерунский нападающий Самуэль Это’О продолжит карьеру в Катаре.

Клуб "Катар СК" в своём твиттере анонсировал переход звёздного футболиста, пригласив всех желающих на его презентацию, которая запланирована на вторник.

Напомним, что последним местом работы 37-летнего Это'о был турецкий "Коньяспор", откуда он ушёл на правах свободного агента.

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