Это'о продолжит карьеру в Катаре

1 Теги катар сксамуэль это'о

Это'о продолжит карьеру в Катаре

Известный камерунский нападающий Самуэль Это’О продолжит карьеру в Катаре.

Клуб "Катар СК" в своём твиттере анонсировал переход звёздного футболиста, пригласив всех желающих на его презентацию, которая запланирована на вторник.

Напомним, что последним местом работы 37-летнего Это'о был турецкий "Коньяспор", откуда он ушёл на правах свободного агента. 

Не пропустите: Это′О прокомментировал своё будущее. | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

он будет ждать там чм

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