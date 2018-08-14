Это'о продолжит карьеру в Катаре
Известный камерунский нападающий Самуэль Это’О продолжит карьеру в Катаре.
Клуб "Катар СК" в своём твиттере анонсировал переход звёздного футболиста, пригласив всех желающих на его презентацию, которая запланирована на вторник.
Напомним, что последним местом работы 37-летнего Это'о был турецкий "Коньяспор", откуда он ушёл на правах свободного агента.
Не пропустите: Это′О прокомментировал своё будущее. | http://soccernews.ru
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