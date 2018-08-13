Это′О прокомментировал своё будущее

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Это′О прокомментировал своё будущее

Известный камерунский нападающий Самуэль Это’О, который является сейчас свободным агентом, прокомментировал своё будущее.

"Пока не знаю, где продолжу карьеру. По-прежнему изучаю рынок. В ближайшие дни приму решение. Чемпионат Франции? Было бы глупо врать, что я не общаюсь с некоторыми французскими командами. У нас есть предложения. Решим, что подходит мне больше в конце моей карьеры" - сказал Это’О.

Ранее сообщалось об интересе к 37-летнему форварду со стороны "Ниццы". Последним клубом звёздного футболиста был "Коньяспор".

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