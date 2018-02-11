Это'О расхвалил игру Салаха

Форвард "Коньяспора" Самуэль Это'О отметил игру хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Вероятно, он один из лучших футболистов в мире. На мой взгляд, Мохамед восхитительно выступает в "Ливерпуле". Всегда приятно, когда африканские футболисты играют на высочайшем уровне. Он заслужил награду лучшему игроку года в Африке.

Салах не станет кричать, чтобы ты что-то сделал, он нравится людям за уважительное отношение к команде. Его поведение вне поля также делает его прирожденным лидером. Здесь он может стать капитаном" - приводит слова Это'О The Sun.

Читайте также: Салах: "Хочу обогнать Кейна в бомбардирской гонке". | http://soccernews.ru