Это'О расхвалил игру Салаха

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Это'О расхвалил игру Салаха

Форвард "Коньяспора" Самуэль Это'О отметил игру хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Вероятно, он один из лучших футболистов в мире. На мой взгляд, Мохамед восхитительно выступает в "Ливерпуле". Всегда приятно, когда африканские футболисты играют на высочайшем уровне. Он заслужил награду лучшему игроку года в Африке.

Салах не станет кричать, чтобы ты что-то сделал, он нравится людям за уважительное отношение к команде. Его поведение вне поля также делает его прирожденным лидером. Здесь он может стать капитаном" - приводит слова Это'О The Sun.

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