Это'О раскритиковал France Football из-за опроса по поводу символической сборной всех времён

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Это'О раскритиковал France Football из-за опроса по поводу символической сборной всех времён

Известному камерунскому футболисту Самуэлю Это'О не нравится опрос журнала France Football, целью которого является определение символической сборной из лучших игроков в истории.

Экс-форварда "Барселоны", "Интера", "Челси", "Анжи" и других клубов возмутило, что издание причислило его к правым нападающим.

"Спасибо, но справа я играл сезон или два, в то время, как в центре нападения - 25 лет. Это неуважение. France Football, этот опрос ерунда!", - написал Это'О в твиттере.

France Football планирует составить символическую сборную из лучших игроков на каждой позиции. Схема символической команды будет 3-4-3.

Не пропустите: Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории. | http://soccernews.ru
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