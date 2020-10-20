Это'О раскритиковал France Football из-за опроса по поводу символической сборной всех времён

Известному камерунскому футболисту Самуэлю Это'О не нравится опрос журнала France Football, целью которого является определение символической сборной из лучших игроков в истории.

Экс-форварда "Барселоны", "Интера", "Челси", "Анжи" и других клубов возмутило, что издание причислило его к правым нападающим.

"Спасибо, но справа я играл сезон или два, в то время, как в центре нападения - 25 лет. Это неуважение. France Football, этот опрос ерунда!", - написал Это'О в твиттере.

France Football планирует составить символическую сборную из лучших игроков на каждой позиции. Схема символической команды будет 3-4-3.

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