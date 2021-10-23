Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"
Фото: инстаграм Самуэля Это’О/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Анжи" Самуэль Это’О рассказал, что в 2013 году он поспособствовал переходу в махачкалинский клуб нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина.
"Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова его купить. Когда разговор идёт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко. Когда я увидел Сашу, был удивлён его действиями. Сказал Керимову: "Этот парень должен быть у нас". Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось. Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещё обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всё изменить", — приводит слова Это’О "Чемпионат".
Кокорин перешел в "Анжи" за 19 миллионов евро летом 2013 года. Впрочем, всего через два месяца он вернулся в "Динамо" за ту же сумму. За махачкалинцев форвард не провел ни одного матча.
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