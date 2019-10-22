Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру

Знаменитый нападающий сборной Камеруна, "Барселоны", "Интера", "Анжи" и "Челси" Самуэль Это’О заявил, что он считает Андреса Иньесту своим лучшим одноклубником за всю карьеру.

"Я находился в одной раздевалке со многими звездными футболистами. Но если мне нужно будет выбрать одного из них, то это будет Иньеста. Он поразил меня с первого дня, как я перешел в "Барселону".

Месси с другой планеты, поэтому его можно оставить в стороне. А вот перед Иньестой я снимаю шляпу", - приводит слова Это'О La Liga Africa.

38-летний Это'О за свою карьеру становился трехкратным чемпионом Испании, чемпионом Италии, трижды выиграл Лигу Чемпионов и дважды Кубок Африки.

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