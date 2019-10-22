Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру

Теги барселонаандрес иньестасамуэль это'о

Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру

Знаменитый нападающий сборной Камеруна, "Барселоны", "Интера", "Анжи" и "Челси" Самуэль Это’О заявил, что он считает Андреса Иньесту своим лучшим одноклубником за всю карьеру.

"Я находился в одной раздевалке со многими звездными футболистами. Но если мне нужно будет выбрать одного из них, то это будет Иньеста. Он поразил меня с первого дня, как я перешел в "Барселону".

Месси с другой планеты, поэтому его можно оставить в стороне. А вот перед Иньестой я снимаю шляпу", - приводит слова Это'О La Liga Africa.

38-летний Это'О за свою карьеру становился трехкратным чемпионом Испании, чемпионом Италии, трижды выиграл Лигу Чемпионов и дважды Кубок Африки.

Не пропустите: Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 9 19
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
3 Гранада Гранада 9 17
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 9 16
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 9 16
6 Вильярреал Вильярреал 9 14
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 9 13
8 Хетафе Хетафе 9 13
9 Валенсия Валенсия 9 13
10 Севилья Севилья 8 13
11 Леванте Леванте 8 11
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 9 11
13 Осасуна Осасуна 9 11
14 Алавес Алавес 9 11
15 Мальорка Мальорка 9 10
16 Эйбар Эйбар 9 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 9 9
18 Бетис Бетис 9 9
19 Эспаньол Эспаньол 9 5
20 Леганес Леганес 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов