Это'О рассказал о расизме в России



Известный камерунский Самуэль Это`О заявил, что он никогда не сталкивался с расизмом в России.

"Вы живете в одной из самых красивых стран мира. Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.

Я никогда не жаловался на что-то в России. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее. Когда я перебрался сюда, в "Анжи", все меня спрашивали: "И как тебе в этой стране расистов?" Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России – никогда. Я жил возле Москва-Сити, спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете", - приводят слова Это'О российские СМИ.

Напомним, что Это'О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 73 матча и забил 36 голов. Стоит отметить, что форвард летал в Махачкалу только на игры, а все время жил в Москве.

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