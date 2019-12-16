Это'О рассказал, почему Мане не получил "Золотой мяч"

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Это'О рассказал, почему Мане не получил "Золотой мяч"

Легендарный камерунский футболист Самуэль Это'О считает, что у нападающего "Ливерпуля" Садио Мане были бы неплохие шансы выиграть "Золотой мяч", если бы африканские страны проявили единство в голосовании.

"Не думаю, что кого-то бы расстроил факт получения Мане "Золотого мяча". Садио заслужил приз, проведя свой лучший сезон. Месси взял награду благодаря голосованию в Южной Америке. Европа, полагаю, тоже дружно проголосовала за ван Дейка. А вот африканцы не голосовали за Мане. Это большая проблема. Нам не хватает единства. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на "Золотой мяч", - цитирует Это'О Goal.com.

Напомним, что в итоге Мане занял четвёртое место в голосовании, его опередили Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

В истории футбола был только один африканский обладатель "Золотого мяча" - Это Джордж Веа, выигравший награду в 1995 году.

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