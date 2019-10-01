Это′О с теплотой высказался о Месси
Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это′О рассказал, как он относится к форварду каталонского клуба Лионелю Месси.
"Барселона" плохо стартовала в Примере, потому что Месси редко выходил на поле. Когда он начнет играть, мы увидим настоящую "Барселону".
Надеюсь, что он сыграет с "Интером", так как это тоже клуб моего сердца. Если Лео сыграет, то у миланцев будет мало шансов.
Я воспитывал Месси как сына. Я очень уважаю Марадону, но больше всего голов в современном футболе забивали Роналдо, Месси и Криштиану", – приводит слова Это′О Gazzetta dello Sport.
Не пропустите: Бывший тренер "Барселоны" не поставил Месси на 1-е место в голосовании за лучшего игрока года. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
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|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
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|Барселона
|7
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|5
|Реал Сосьедад
|6
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|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
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|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
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|Леганес
|7
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