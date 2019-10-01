Это′О с теплотой высказался о Месси



Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это′О рассказал, как он относится к форварду каталонского клуба Лионелю Месси.

"Барселона" плохо стартовала в Примере, потому что Месси редко выходил на поле. Когда он начнет играть, мы увидим настоящую "Барселону".

Надеюсь, что он сыграет с "Интером", так как это тоже клуб моего сердца. Если Лео сыграет, то у миланцев будет мало шансов.

Я воспитывал Месси как сына. Я очень уважаю Марадону, но больше всего голов в современном футболе забивали Роналдо, Месси и Криштиану", – приводит слова Это′О Gazzetta dello Sport.

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