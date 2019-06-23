Это'О: "Салаху стоит перейти в "Барселону"

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Это'О: "Салаху стоит перейти в "Барселону"
Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это′О посоветовал нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перейти в каталонский клуб.

"Барселона" подойдет Салаху лучше, чем "Реал". Благодаря "Реалу" я смог покинуть Африку, но стиль "Барселоны" подойдет Салаху. Если у него будет шанс перебраться в Испанию, лучшую лигу мира, то ему стоит перебраться в "Барселону". Он может стать одним из лучших игроков в мире", – приводит слова Это′О Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Реал" предлагали по 170 миллионов евро за 27-летнего Салаха, но "Ливерпуль" отказался с ним расставаться.

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