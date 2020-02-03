Это'О сделал выбор между Месси и Иньестой
Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это'О порассуждал о бывших партнёрах по каталонской команде Лионеле Месси и Андресе Иньесте.
"Месси - это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один. Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой бы команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю. Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные", - сказал камерунец.
Напомним, что Это'О выступал за "Барсу" с 2004 по 2009 год и выиграл 8 трофеев.
Иньеста и Месси - воспитанники "сине-гранатовых". Испанец выступал за первую команду с 2002 по 2018 год, аргентинец дебютировал за основу в 2003-м и играет за "блауграну" до сих пор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14