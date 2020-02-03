Это'О сделал выбор между Месси и Иньестой

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Это'О сделал выбор между Месси и Иньестой

Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это'О порассуждал о бывших партнёрах по каталонской команде Лионеле Месси и Андресе Иньесте.

"Месси - это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один. Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой бы команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю. Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные", - сказал камерунец.

Напомним, что Это'О выступал за "Барсу" с 2004 по 2009 год и выиграл 8 трофеев.

Иньеста и Месси - воспитанники "сине-гранатовых". Испанец выступал за первую команду с 2002 по 2018 год, аргентинец дебютировал за основу в 2003-м и играет за "блауграну" до сих пор.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Это'O выбрал бы Иньесту, потому что успехам Месси он всю жизнь завидовал и завидует. И его постоянный плач уже всем надоел! )

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