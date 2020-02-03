Это′О: "Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб"

Экс-форвард "Анжи" Самуэль Это'О поделился мнением о бывшем партнёре по махачкалинской команде Олеге Шатове.

"Кого из российских игроков я бы выделил на фоне звёзд "Анжи"? Первым на ум приходит Олег Шатов. У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб.

Да, тот факт, что он давно играет в "Зените", характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы", - сказал камерунец.

Напомним, что Это'О и Шатов играли вместе за "Анжи" с зимы 2012 по лето 2013 года.

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