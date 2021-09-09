Это'О сказал, кто будет новым лидером "Барселоны" после ухода Месси
Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен
Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мыслями о том, кто станет новым лидером каталонского клуба.
"Депай станет новым лидером "Барсы", – сказал Самюэль.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Мемфис Депай забил 2 гола в 3 матчах.
Напомним, что голландец перешел в "Барсу" из "Лиона" на правах свободного агента.
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|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
|19
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|Сельта Виго
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