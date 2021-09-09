Это'О сказал, кто будет новым лидером "Барселоны" после ухода Месси

Теги барселонасамуэль это'омемфис депай

Это'О сказал, кто будет новым лидером "Барселоны" после ухода МессиФото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мыслями о том, кто станет новым лидером каталонского клуба.

"Депай станет новым лидером "Барсы", – сказал Самюэль.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мемфис Депай забил 2 гола в 3 матчах.

Напомним, что голландец перешел в "Барсу" из "Лиона" на правах свободного агента.

Также не пропустите: Куман рассказал о преимуществах де Йонга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов