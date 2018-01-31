Это'О сменил клуб

Теги коньяспорсамуэль это'оантальяспор

Это'О сменил клубНападающий Самюэль Это'О перешел в "Коньяспор".

По информации клубной пресс-службы, соглашение рассчитано на 2,5 года. Сегодня состоится презентация футболиста.

Ранее камерунец играл за "Антальяспор", но на прошлой неделе клуб расторг соглашение с форвардом.

В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей. 

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