Это’О сравнил Гвардиолу с Моуринью

Теги самуэль это'охосеп гвардиолажозе моуринью

Это’О сравнил Гвардиолу с Моуринью

Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О поделился мнением о Хосепе Гвардиоле и Жозе Моуринью. Форвард играл под руководством обоих наставников.

"Первый не смог взять Лигу Чемпионов с "Баварией", а второй выиграл ее с "Порту", - приводит слова Это’О Nigerian Info.

Напомним, что Гвардиола стал инициатором ухода Это’О из "Барселоны" после первого совместного сезона.

38-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар".

Не пропустите: Гвардиола: "Пока "Манчестер Сити" не выиграет Лигу Чемпионов, других трофеев будет недостаточно". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА вспомнил разгромную победу над "Спартаком" в финале Кубка России

ЦСКА вспомнил разгромную победу над "Спартаком" в финале Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов