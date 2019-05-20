Это’О сравнил Гвардиолу с Моуринью

Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О поделился мнением о Хосепе Гвардиоле и Жозе Моуринью. Форвард играл под руководством обоих наставников.

"Первый не смог взять Лигу Чемпионов с "Баварией", а второй выиграл ее с "Порту", - приводит слова Это’О Nigerian Info.

Напомним, что Гвардиола стал инициатором ухода Это’О из "Барселоны" после первого совместного сезона.

38-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар".

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