Это'О сравнил Месси и Азара

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Это'О сравнил Месси и Азара

Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это'О сравнил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и бельгийского нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.

"Азар играет на одном уровне с Месси", - приводит слова Это'О AS.

В минувшем сезоне 33-летний Месси провел 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 26 результативных передач. На счету 29-летнего Азара один забитый мяч и семь голевых передач в 22 поединках.

Не пропустите: Трансфер Азара обошёлся "Реалу" в 160 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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