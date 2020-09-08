Это'О сравнил Месси и Азара
Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это'О сравнил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и бельгийского нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.
"Азар играет на одном уровне с Месси", - приводит слова Это'О AS.
В минувшем сезоне 33-летний Месси провел 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 26 результативных передач. На счету 29-летнего Азара один забитый мяч и семь голевых передач в 22 поединках.
Не пропустите: Трансфер Азара обошёлся "Реалу" в 160 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Это'О сравнил Месси и Азара
-
Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети
-
"Эвертон" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"
-
Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций
-
"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок
-
"Шеффилд Юнайтед" усилился защитником "Челси"
-
Нголо Канте не покинет "Челси"
-
2
Это'О назвал следующего чемпиона Испании
-
Дубль Холанда принес Норвегии крупную победу в Лиге наций
-
Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии
-
Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"
-
Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать
-
Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
-
Хамес Родригес перешел в "Эвертон"
-
"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
-
1
Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
-
Килиан Мбаппе заразился коронавирусом
-
"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой
-
"Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14