Это’О сравнил Моуринью и Гвардиолу

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Это’О сравнил Моуринью и Гвардиолу

Экс-нападающий "Барселоны" и "Интера" Самуэль Это’О сравнил бывших наставников каталонского и миланского клубов Хосепа Гвардиолу и Жозе Моуринью.

"Не думаю, что кто-то из них сильнее. У каждого из них свой стиль, но я предпочитаю стиль Моуринью. Впрочем, Пеп тоже является топ-тренером. Нельзя определить, кто из них лучше.

Но могу сказать, что Моуринью является самым лучшим мотиватором. Требл с Жозе стал для меня особенным", - приводит слова Это’О Sport Bible.

Стоит отметить, что Это'О является единственным игроком в истории, который выиграл дважды подряд требл. Камерунец стал чемпионом, обладателем Кубка Испании и победителем Лиги Чемпионов с "Барселоной" в сезоне-2008/2009. В следующем сезоне он выиграл такой же набор трофеев с "Интером".

Не пропустите: Моуринью руководил "Тоттенхэмом" в матче Кубка Англии, сидя на стуле возле жилого дома. | http://soccernews.ru
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