Это'О уверен в успехе Азара

Теги реал мадридэден азарсамуэль это'о

Это'О уверен в успехе АзараФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бывший форвард "Барселоны" и мадридского "Реала" Самюэль Это'О поделился мнением о футболисте королевского клуба Эдене Азаре.

"Азар вернется на свой лучший уровень, это будет его год", — цитирует Это'О RMC Sport.

В прошедшем сезоне бельгийский игрок сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что "Реал" подписал Азара в 2019 году из "Челси" за 115 миллионов евро. Соглашение игрока с испанским грандом рассчитано до 2024 года.

Также не пропустите: В "Баварии" прокомментировали идею о ЧМ каждые два года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов