Это'О уверен в успехе Азара

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бывший форвард "Барселоны" и мадридского "Реала" Самюэль Это'О поделился мнением о футболисте королевского клуба Эдене Азаре.

"Азар вернется на свой лучший уровень, это будет его год", — цитирует Это'О RMC Sport.

В прошедшем сезоне бельгийский игрок сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что "Реал" подписал Азара в 2019 году из "Челси" за 115 миллионов евро. Соглашение игрока с испанским грандом рассчитано до 2024 года.

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