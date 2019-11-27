Это'О в 38 лет поступил в Гарвард

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Это'О в 38 лет поступил в Гарвард

Бывший нападающий "Реала", "Барселоны", "Интера", "Анжи" и "Челси" Самуэль Это'О поступил в Гарвардский университет, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, экс-футболист станет студентом на курсе экономики и менеджмента. К учебе камерунец приступит в январе 2020 года. Срок обучения составит один гол.

"Я знаю, что это будет нелегко, но это позволит мне открыть новые двери", - сказал легендарный игрок.

38-летний Это'О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна. Четырежды признавался африканским футболистом года. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру. | http://soccernews.ru

 
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