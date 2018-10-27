Это'О в чемпионате Катара забил гол в стиле Бензема

Нападающий "Катар СК" Самуэль Это’О отличился курьёзным голом в матче с "Аль-Араби" в рамках десятого тура чемпионата Катара.

Стоит отметить, что это взятие ворот очень напоминает гол форварда "Реала" Карима Бензема в полуфинальном матче прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Тогда подобным образом ошибся вратарь "Баварии" Свен Ульрайх.

37-летний Это'О выступает за "СК Катар" с августа этого года, сыграл 8 матчей и забил 4 гола.

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