Это'О в чемпионате Катара забил гол в стиле Бензема
Нападающий "Катар СК" Самуэль Это’О отличился курьёзным голом в матче с "Аль-Араби" в рамках десятого тура чемпионата Катара.
Стоит отметить, что это взятие ворот очень напоминает гол форварда "Реала" Карима Бензема в полуфинальном матче прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Тогда подобным образом ошибся вратарь "Баварии" Свен Ульрайх.
37-летний Это'О выступает за "СК Катар" с августа этого года, сыграл 8 матчей и забил 4 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Райян
|26
|62
|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6