Это'о высказался о связке Месси с Агуэро

1 Теги лионель мессисерхио агуэросамуэль это'обарселона

Это'о высказался о связке Месси с АгуэроФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-форвард каталонской "Барселоны" Самюэль Это′О высказался об ожиданиях от связке Лео Месси с Серхио Агуэро.

"Мы будем видеть по 60 голов каждый сезон. Я просто надеюсь, что бог защитит их от новых травм.

Месси – это и есть "Барселона". Я не могу думать о нем в другой форме.Когда-то я сказал Месси, что забитые им голы сделают его уникальным.

Он бог. Он всегда меня слушал, ничего не говорил и воплощал мои советы в жизнь. Очень часто я хотел залезть в телевизор и отпраздновать голы с ним, настолько они прекрасны", – заявил Самюэль в эфире Super Deportivo Radio.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

да!гномик наилючайший на супер-пупер гиперзвуковом пердячем паре слетает аж до солнца и обратно - вот оттуда и будут 60 голов!

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