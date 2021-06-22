Это'о высказался о связке Месси с Агуэро
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-форвард каталонской "Барселоны" Самюэль Это′О высказался об ожиданиях от связке Лео Месси с Серхио Агуэро.
"Мы будем видеть по 60 голов каждый сезон. Я просто надеюсь, что бог защитит их от новых травм.
Месси – это и есть "Барселона". Я не могу думать о нем в другой форме.Когда-то я сказал Месси, что забитые им голы сделают его уникальным.
Он бог. Он всегда меня слушал, ничего не говорил и воплощал мои советы в жизнь. Очень часто я хотел залезть в телевизор и отпраздновать голы с ним, настолько они прекрасны", – заявил Самюэль в эфире Super Deportivo Radio.
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