Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
Фото: инстаграм Самюэля Это′О/Автор неизвестен
Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.
"В футболе всегда будет множество мнений. В 2010 году многие также считали, что победителем должен был стать другой футболист. Я считаю победу Месси справедливой, так как он является лучшим игроком мира. Я горжусь тем, что являюсь его другом. Я счастлив за него. Надеюсь, что он выиграет и восьмой "Золотой мяч", - приводит слова Это'О AS.
Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.
Не пропустите: Месси оценил свои шансы выиграть еще один "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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