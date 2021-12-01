Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси

Фото: инстаграм Самюэля Это′О/Автор неизвестен

Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

"В футболе всегда будет множество мнений. В 2010 году многие также считали, что победителем должен был стать другой футболист. Я считаю победу Месси справедливой, так как он является лучшим игроком мира. Я горжусь тем, что являюсь его другом. Я счастлив за него. Надеюсь, что он выиграет и восьмой "Золотой мяч", - приводит слова Это'О AS.

Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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