Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси

Теги самуэль это'опсжлионель мессизолотой мяч

Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси

Фото: инстаграм Самюэля Это′О/Автор неизвестен

Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

"В футболе всегда будет множество мнений. В 2010 году многие также считали, что победителем должен был стать другой футболист. Я считаю победу Месси справедливой, так как он является лучшим игроком мира. Я горжусь тем, что являюсь его другом. Я счастлив за него. Надеюсь, что он выиграет и восьмой "Золотой мяч", - приводит слова Это'О AS.

Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

Не пропустите: Месси оценил свои шансы выиграть еще один "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей

Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов