Это'О высказался об "Эль Класико"

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Экс-форвард мадридского "Реала" и "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мнением об "Эль Класико".

"Никто не смотрит, играют ли Криштиану Роналду или Месси, все рассчитывают на то, что их любимая команда победит.

Я играл в "Эль Класико" и знаю, что это лучший матч в мире, хоть я и не играл в финале чемпионата мира. Матч "Барселона" – "Реал" лучше, чем финал Лиги чемпионов.

"Барселона" плохо начала, но это уникальный вызов. Игроки должны воспользоваться этим. Они должны понимать, что победа может стоить 6 очков", – сказал Это′О.

Ближайший матч между "Барсой" и "Реалом" пройдет 24 октября.

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