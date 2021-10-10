Это'О высказался об "Эль Класико"
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
Экс-форвард мадридского "Реала" и "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мнением об "Эль Класико".
"Никто не смотрит, играют ли Криштиану Роналду или Месси, все рассчитывают на то, что их любимая команда победит.
Я играл в "Эль Класико" и знаю, что это лучший матч в мире, хоть я и не играл в финале чемпионата мира. Матч "Барселона" – "Реал" лучше, чем финал Лиги чемпионов.
"Барселона" плохо начала, но это уникальный вызов. Игроки должны воспользоваться этим. Они должны понимать, что победа может стоить 6 очков", – сказал Это′О.
Ближайший матч между "Барсой" и "Реалом" пройдет 24 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14