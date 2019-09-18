Это'О: "Я убью Хави, если он не возглавит "Барселону"

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Это'О: "Я убью Хави, если он не возглавит "Барселону"

Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это’О поделился мнением об экс-партнерах по клубу Хави и Андресе Иньесте.

"Хави - настоящий чертов босс в Катаре, как и в Испании. Я убью его, если он в будущем не возглавит "Барселону".

Иньеста? В финале Лиги чемпионов 2006 года он был как Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе взятые. Я уже ранее заявлял, что он лучший футболист, с которым мне приходилось тренироваться.

Его никогда не ставили на один уровень с Месси и Роналду, однако он и Хави соответствуют этому уровню", - приводит слова Это’О Cadena SER.

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