Это′О ярко высказался о Кокорине
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Анжи" Самюэль Это′О поделился мнением об экс-форварда махачкалинского клуба Александре Кокорине, который в настоящее время выступает за итальянскую "Фиорентину".
"Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?" - приводит слова Это’О "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Кокорин может вернуться в Россию зимой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"
-
Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
Стал известен отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч"
-
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля
-
Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ
-
Это’О признался в любви к России
-
Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина
-
Это′О ярко высказался о Кокорине
-
Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контракте
-
1
Клубы АПЛ могут переманить основного защитника "Барселоны"
-
Почеттино высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Боруссия" предложила за Адейеми меньше "Барселоны"
-
Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений
-
Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Торино" намерен арендовать Миранчука
-
1
Клопп высказался о "Золотом мяче"
-
Анчелотти высказался о Винисиусе
-
2
Агент Левандовского остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч"
-
Мэр Мадрида рассказал о встрече с Симеоне в разгар чемпионской гонки в Ла Лиге прошлого сезона
-
Анчелотти рассказал о проблемах Азара
-
3
Президент ПСЖ высказался о Мбаппе
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к матчу с "Атлетиком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17