Это′О ярко высказался о Кокорине

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Это′О ярко высказался о Кокорине

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Анжи" Самюэль Это′О поделился мнением об экс-форварда махачкалинского клуба Александре Кокорине, который в настоящее время выступает за итальянскую "Фиорентину".

"Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?" - приводит слова Это’О "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кокорин может вернуться в Россию зимой. | http://soccernews.ru

 
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