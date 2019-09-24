Это’О заявил, что не считает Месси лучшим игроком года
Экс-игрок "Барселоны" Самюэль Это’О заявил, что не считает Лионеля Месси лучшим игроком года.
Вчера, 23 сентября, состоялась церемония награждения ФИФА The Best FIFA Football Awards по итогам которой капитан каталонского клуба Месси получил приз лучшему игроку. Вторым стал игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк на третьем месте оказался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
У Это’О спросили еще до начала оглашения результатов, кого он считает победителем в этой номинации.
"Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане, но их здесь нет", - сказал Это’О.
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|Реал Сосьедад
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