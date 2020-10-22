Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"
Известный камерунский футболист Самуэль Это'О признался, что готов оказать помощь своему бывшему клубу "Анжи".
"Знаю про "Анжи", да. Они опустились, им сложно, но фанаты всё равно с командой. Почему я и другие бывшие футболисты не помогли клубу? Если нужна помощь, я готов", - сказал экс-форвард "Барселоны", "Интера" и "Челси".
Напомним, что Это'О защищал цвета "Анжи" с 2011 по 2013 год, сыграл 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 ассистов.
Сейчас дагестанская команда выступает в ПФЛ (третий по силе российский дивизион).
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