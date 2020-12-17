Это'О жёстко отреагировал на отсутствие африканцев в сборной всех времён по версии France Football

Известный камерунский футболист Самуэль Это'О высказался о том, что в трёх составах сборной всех времён от журнала France Football нет ни одного африканца.

"Нас, африканцев, не существует", - написал экс-форвард "Барселоны", "Интера", "Челси" и "Анжи" в твиттере в ответ на комментарий журналиста BBC, который рассуждал об отсутствии игроков из Африки в сборных France Football.

Напомним, что в основную команду включены Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

Со вторым и третьим составом сборной всех времён от France Football можно ознакомиться по ссылке.

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