Это'О жёстко отреагировал на отсутствие африканцев в сборной всех времён по версии France Football
Известный камерунский футболист Самуэль Это'О высказался о том, что в трёх составах сборной всех времён от журнала France Football нет ни одного африканца.
"Нас, африканцев, не существует", - написал экс-форвард "Барселоны", "Интера", "Челси" и "Анжи" в твиттере в ответ на комментарий журналиста BBC, который рассуждал об отсутствии игроков из Африки в сборных France Football.
Напомним, что в основную команду включены Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.
Со вторым и третьим составом сборной всех времён от France Football можно ознакомиться по ссылке.
Не пропустите: France Football назвал лучшего арбитра в истории. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Спартак" обратился к болельщикам после завершения первой части сезона
-
Комментатор Генич рассказал, сколько денег он потерял на ставках
-
Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги
-
Кафельников высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса
-
Комментатор Шмурнов жестко отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"
-
Промес может вернуться в "Спартак"
-
В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Тарасова
-
Уткин прокомментировал вопрос Путину об интимном видео Дзюбы
-
Путин отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы
-
Форварда ЦСКА лишили отсрочки от воинской службы
-
Кавани может получить длительную дисквалификацию за расизм
-
"Спартак" может разорвать контракт с Тедеско
-
СМИ узнали о вариантах продолжения карьеры для Шамиля Газизова
-
Кокорин оформил на маму несколько элитных автомобилей
-
Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента в матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Ювентус" выдал худший старт в Серии А за последние 36 лет
-
Это'О жёстко отреагировал на отсутствие африканцев в сборной всех времён по версии France Football
-
Маркус Берг рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18