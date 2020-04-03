Это’О жёстко раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах

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Это’О жёстко раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах

Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это'О отреагировал на предложение французских учёных проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.

"Вы просто дерьмо. Африка - это не ваша игровая площадка", - написал именитый футболист в инстаграме.

Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни почти 53 тысячи заражённых.

В течение карьеры Это’О выступал за "Реал", "Леганес", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи",  "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК".

За сборную Камеруна форвард провёл 118 матчей и забил 56 голов. В его активе 18 выигранных трофеев.

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