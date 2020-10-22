"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слов нападающего "Спартака" Александра Кокорина, заявившего, что петербургский клуб запрещал игрокам поддерживать его после ареста осенью 2018 года.

"Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло", - цитирует Медведева "РБК-Спорт".

Напомним, этим летом у Кокорина истек контракт с "Зенитом", после чего он на правах свободного агента перешел в "Спартак".

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