Это позор: капитан "Зенита" охарактеризовал поражение от минского "Динамо"

Теги александр анюковзенит санкт-петербургдинамо минск

Это позор: капитан "Зенита" охарактеризовал поражение от минского "Динамо"

Капитан "Зенита" Александр Анюков высказался после разгромного поражения своей команды от минского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Это вообще позор. При всём уважении к "Динамо Минск" - так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Есть ответная игра. Будем готовиться" - сказал Анюков.

Напомним, что ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо" состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.     

Не пропустите: "Ваш клуб - га*но!" - фанаты "Зенита" опозорились на улицах Минска, а команда на поле. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 3 3
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 3 2
13 Арсенал Тула 2 1
14 Урал 3 1
15 Енисей Красноярск 3 1
16 Крылья Советов 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов