Это позор: капитан "Зенита" охарактеризовал поражение от минского "Динамо"

Капитан "Зенита" Александр Анюков высказался после разгромного поражения своей команды от минского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Это вообще позор. При всём уважении к "Динамо Минск" - так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Есть ответная игра. Будем готовиться" - сказал Анюков.

Напомним, что ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо" состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

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