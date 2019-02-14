Это позор: тренер "Аякса" дал оценку судейству в матче с "Реалом"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказал мнение о работе судейской бригады во главе с Дамиром Скоминой, которая обслуживала матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между амстердамской командой и мадридским "Реалом".
"Это позор. Арбитры дали нам несколько разных объяснений отмены гола - помеха вратарю, офсайд. Я не считаю, что там было положение вне игры. Мы навязывали свой футбол на протяжении большей части матча, очень агрессивно прессинговали, хорошо работали с мячом. Нам следовало быть немного более точными. Это необходимо в играх против "Реала", в противном случае они воспользуются вашими недочётами. Я поздравляю команду с тем спортивным духом, которым мы обладаем. Это вселяет в нас уверенность" - цитирует тен Хага AS.
Напомним, что "Аякс" открыл счёт на 38-й минуте матча, но судейская бригада отменила взятие ворот после использования системы VAR.
В итоге подопечные тен Хага проиграли со счётом 1:2. Ответная встреча между этими командами состоится 5 марта в Испании.
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