"Это позор": Яя Туре раскритиковал получение Месси шестого "Золотого мяча"

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"Это позор": Яя Туре раскритиковал получение Месси шестого "Золотого мяча"

Известный ивуарийский футболист Яя Туре считает несправедливым, что в 2019 году обладателем "Золотого мяча" стал капитан "Барселоны" Лионель Месси.

"Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с "Ливерпулем"? Он заслужил "Золотой мяч". Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда "Золотой мяч" получает футболист, чья команда не выиграла Лигу Чемпионов", - приводит слова Туре Goal.com.

Напомним, что Месси всего на 7 баллов опередил в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Замкнул тройку лучших Криштиану Роналду, а Мане финишировал на четвёртом месте.

Стоит отметить, что Туре с 2007 по 2010 год выступал за "Барсу" и хорошо знаком с Месси.

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