"Это позор": Яя Туре раскритиковал получение Месси шестого "Золотого мяча"
Известный ивуарийский футболист Яя Туре считает несправедливым, что в 2019 году обладателем "Золотого мяча" стал капитан "Барселоны" Лионель Месси.
"Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с "Ливерпулем"? Он заслужил "Золотой мяч". Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда "Золотой мяч" получает футболист, чья команда не выиграла Лигу Чемпионов", - приводит слова Туре Goal.com.
Напомним, что Месси всего на 7 баллов опередил в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Замкнул тройку лучших Криштиану Роналду, а Мане финишировал на четвёртом месте.
Стоит отметить, что Туре с 2007 по 2010 год выступал за "Барсу" и хорошо знаком с Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9