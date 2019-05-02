"Это преступление": Фердинанд раскритиковал ван Дейка за матч с "Барселоной"

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"Это преступление": Фердинанд раскритиковал ван Дейка за матч с "Барселоной"

Известный в прошлом английский защитник Рио Фердинанд остался недоволен игрой центрбека "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Гол Суареса - это чистая ошибка ван Дейка. Он видел уругвайца, который рукой показывал, куда нужно отдать пас. Футболисты такого уровня должны читать подобные моменты. Это был игрок ван Дейка, но он не сдвинулся с места. Такие действия - это преступление", - цитирует Фердинанда The Metro.

Напомним, что Суарес отличился на 26-й минуте, а во втором тайме ещё два гола в ворота "Ливерпуля" забил Лионель Месси.

Ответный матч между этими командами состоится 7 мая на "Энфилде".

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